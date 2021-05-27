Son dakika haberi... Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar - Son Dakika

Son dakika haberi... Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar

27.05.2021 11:04
Son dakika haberi... Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da bir binanın teras katına baskın düzenleyen polis, 16 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı.

Afyonkarahisar'da bir binanın teras katına baskın düzenleyen polis, 16 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden toplamda 50 bin 400 TL para cezası kesildi. Operasyonda polis kamerasının kendilerini çektiğini fark eden şahısların 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde yöresel şive ile uyarması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, kent merkezi Olucak Mahallesi Vali Haluk İmga Caddesi üzerinde binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adreste kumar oynandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri baskın düzenledi. Baskında kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen M.Y., (35) ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden toplam 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Operasyonda ayrıca 72 adet açılmamış 52'lik iskambil kağıdı, 1 adet tombala oyunu takımı, 2 adet yaz-boz, 117 adet iskambil kağıdına ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen M.Y.'nin 4 ayrı suç kaydının da olduğu ortaya çıktı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi... Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar
Son dakika haberi... Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar

Para Cezası, Türk Lirası, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Polis kamerasını görünce birbirlerini 'yüzünü gizleyiverin' şeklinde uyardılar - Son Dakika


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