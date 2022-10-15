Son dakika haberi! Polis kaza yapan sürücüyü tespit etti, O, "Ben değilim" dedi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polis kaza yapan sürücüyü tespit etti, O, "Ben değilim" dedi

15.10.2022 10:24
Son dakika haberi! Polis kaza yapan sürücüyü tespit etti, O, "Ben değilim" dedi

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs nikah dairesinin duvarına çarptı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs nikah dairesinin duvarına çarptı. Araçta alkol şişeleri bulundu. Polis kaza yapan sürücüyü tespit etti. O ise, "Ben sürücü değilim" diyerek polisi ikna etmeye çalıştı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Merinos Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.B.'nin idaresindeki 20 AGC 871 plakalı araç kontrolden çıkarak nikah dairesinin duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri araçta bulunan ve kazayı ufak sıyrıklarla atlatan E.B.'yi ambulansta kısa süreli tedavi etti. Polisler ise ayakta tedavi gedilen E.B.'ye sürücünün kim olduğunu sordu. E.B. ise kendisinin sürücü olmadığını, sürücünün kaçtığını iddia etti. Durum üzerine kent güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler araçta sadece E.B.'nin olduğunu tespit etti. Alkolmetreye üflemesi istenilen sürücü ısrarla kendisinin yan koltukta oturduğunu öne sürerek alkolmetreye üflemeyi reddetti. Trafik ekipleri ise sürücünün ehliyetine 2 yıl el koydu.

Kazayı gören vatandaş ise E.B.'nin yalan söylediğini ifade ederek, " Arkadaşın kendisi şoför koltuğunda oturuyordu. Kaza yapınca sürücünün kaçtığını, kendisinin ise yan koltukta oturduğu söyledi. Biz tabi kendisinde bir şey olup olmadığını sorduk. Kendisinin bir şeyi olmadığı, telefonunu kaybettiğini ifade etti. Bizde aracın içinde telefonu ararken yerde alkol şişelerini gördük" dedi.

Araç sürücüsü iddia edilen E.B. ise " Ben alkol içtiğim için aracı arkadaşım sürüyordu. İleriden dönüş yaptık. Sonra arkadaşım buradaki duvara çarpıp kaçtı. Polis ekipleri kamerayı açsın hep birlikte izleyelim " diye konuştu.

Öte yandan, E.B.'nin ehliyetine daha önce el koyulduğu öğrenilirken, araçtaki alkol şişeleri kameralara yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis kaza yapan sürücüyü tespit etti, O, 'Ben değilim' dedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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