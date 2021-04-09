POLİS, KISITLAMA SAATİNDE KUMARHANEYE ÇEVİRİLEN İŞ YERİNE KOÇBAŞIYLA GİRDİ - Son Dakika

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerini artıran polis ekipleri, 2 iş yerinin kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti. Ekipler, kapılar açılmayınca iş yerlerine 'koçbaşı' ile girdi. Boş dükkanların kumarhaneye çevrildiği 96 kişiye, 'kumar oynamak, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeye uymamaktan' toplam 733 bin 56 lira ceza kesildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçesinde 2 iş yerinin sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gerekirken açık olduğunu belirledi. 2 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine kapıyı açan olmadı. İçeri girmek için harekete geçen polis ekipleri koçbaşı ile kapıları kırdı.

BOŞ DÜKKANLARI KUMARHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Ekiplerin operasyon düzenlediği dükkanlarda 96 kişinin eğlendiği tespit edildi. İş yerlerinde yapılan aramada, 2 tombala makinesi, 2 pinpon üfürme makinesi, kamera-televizyon sistemleri, çok sayıda pul ve kart ele geçirildi. Olayda 96 kişiye, 'kumar oynamak ve oynatmaktan' 128 bin 256 lira 'sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeye uymamaktan?, 604 bin 800 lira toplamda 733 bin 56 lira ceza uygulandı.

3 GÖZALTI

Operasyonda iş yeri sorumluları M.K.U, Ş.C. ve R.D. 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan gözaltına alındı. 2 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

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