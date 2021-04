AFYONKARAHİSAR POLİS KIYAFETİ İLE EVİNE GİRDİKLERİ AFGAN'I GASBETTİLER, DEĞERLİ SANDIKLARI TAŞLAR SAHTE ÇIKTI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da polis kıyafeti ve oyuncak tabancayla evini bastıkları Afganistan uyruklu M.N.G.'yi ters şekilde kelepçeleyip, evinde bulunan taşları gasbeden şüphelilerden 5'i polisin çalışması sonucu yakalandı. 5 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin gasbettiği 6 parça taşın ise sahte olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 9 Nisan günü Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki ikamette Afgan M.N.G.'ye yönelik 'nitelikli yağma' suçunu işlediği belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Polis kıyafeti giyip, oyuncak tabancayla evini bastıkları M.N.G.'yi ters şekilde kelepçeleyen şüphelilerin, evindeki maddi değerinin yüksek olduğunu düşündükleri 6 parça taşı çaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştiren C.B., F.K., A.N., M.N. ve A.T. yakalanarak gözaltına alındı. A.T.'nin Zafer Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki ikametinde yapılan aramada çatı katında, sarılı vaziyette bulunan halılardan birinin iç kısmında 6 parça halinde suça konu şeffaf renkli taşlar, 3 ayrı pakette az miktarda kenevir tohumu, ayrı pakette içimlik esrar, metamfetamin içmeye yarayan 3 düzenek ele geçirildi.

KEŞİF YAPMIŞLAR

Polis merkezine götürülen şüphelilerden A.T. ve F.K. sorgularında konu hakkında bilgileri olmadığını ve olayı görmediklerini söyledi. C.B., A.N. ve M.N. ise konuyu doğrulayıp, olaydan önce Afganistan uyruklu A.H.T.'nin, M.N.G.'nin ikametine gidip, keşif yaptığını anlattı. Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde plan yaptıklarını, F.K.'nin polis yeleği ve kelepçenin yanı sıra oyuncak tabanca temin ettiğini aktaran şüpheliler, M.N.G.'nin ikametine gidip, ters kelepçe yapıp, yere yatırdıklarını, herhangi bir para almadıklarını ve şeffaf renkli değerli bir taşın F.K. tarafından alındığını beyan etti. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., F.K., A.N., M.N. ve A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yapılan incelemede şüphelilerin gasbettiği taşların sahte olduğu anlaşıldı.