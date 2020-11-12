Son dakika haberi: Polis koronalı takibinde - Son Dakika

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uymayan 23 kişiye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından 24 saatte yapılan denetimlerde 23 kişiye ceza uygulandı. Covid-19 temaslı olmasından dolayı karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 5 kişiye ceza kesildi. Ceza kesildikten sonra Covid-19 temaslı vatandaşlar ikametlerine yönlendirildi.

Yapılan denetimlerde 18 şahsa maske takmamaktan ceza kesildi. - MALATYA