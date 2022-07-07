Son dakika haber | POLİS KUŞTEPE SAKİNLERİ FUTBOL TURNUVASINDA DOSTLUK KAZANDI - Son Dakika
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Son dakika haber | POLİS KUŞTEPE SAKİNLERİ FUTBOL TURNUVASINDA DOSTLUK KAZANDI

07.07.2022 23:51

Son dakika haberi... Şişli'de, polis ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen futbol dostluk turnuvasında finale kalan takımlar mücadele etti.

Şişli'de, polis ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen futbol dostluk turnuvasında finale kalan takımlar mücadele etti. Maçın sonunda dostluk kazandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kuştepe Spor Tesisinde halı saha futbol maçı turnuvası organize edildi. Bu akşam da dostluk turnuvasının finali gerçekleştirildi. Kuştepe Mahallesi sakinleri ile polisler halı sahada finalde karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın sonunda dostluk kazandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, özellikle Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Kuştepe'ye özel bir dikkat gösterdiklerini anlattı. Kayhan, Burada polis ve halk ilişkilerini güçlendirmek, çok daha temiz, yaşanabilir bir yer haline getirmek istiyoruz. Çocuklarımızın suça sürüklenmesini önlemek için sosyal etkinliklerle hem onları hem de ailelerinin geleceğini yönlendirmek adına yapmış olduğumuz genel asayiş hizmetlerinin yanında sosyal projeler de yürütüyoruz. Bugün burada özel bir davetiye yoktu duyan herkes geldi. Herkes heyecanlı, herkes mutlu. Güzel şeyler yapıyoruz, çalışıyoruz yapmaya devam edeceğiz dedi.

Kuştepe Mahallesi Muhtarı Emir Demirkıran, Kuştepe için gerçekten emniyet çok önemli. Baktığınız zaman Şişli'de emniyet sadece ve sadece Kuştepe'ye operasyon için geliyordu. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetlidir. Çünkü Kuştepe'de polis dendiği zaman bugün belki bir çocuğumuz korkarcasına haller oluyordu ama bugün Özay Müdürümüz sayesinde gerçekten dostluk maçları, sosyal anlamda yapılan bu etkinliklerin bizim için çok kıymeti var. İnanın şu an mahallede herkes bu dostluk maçını konuşuyor diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | POLİS KUŞTEPE SAKİNLERİ FUTBOL TURNUVASINDA DOSTLUK KAZANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | POLİS KUŞTEPE SAKİNLERİ FUTBOL TURNUVASINDA DOSTLUK KAZANDI - Son Dakika
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