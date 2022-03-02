Son dakika haberi: Polis memuru, emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Polis memuru, emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı

02.03.2022 12:10
Son dakika haberi: Polis memuru, emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de bir kadın polis memuru, Körfez Adliyesinde emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı.

Kocaeli'de bir kadın polis memuru, Körfez Adliyesinde emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'de bulunan Körfez Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli kadın polis memuru, adliye girişinde emanete bırakılan silahın namlusundaki kurşunu boşaltmak istedi. O esnada silahın ateşlenmesiyle S.A. bacağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU Cinayetle ilgili kan donduran detay: 'Ağabeyini vurdum, haberin olsun' dedi Cinayetle ilgili kan donduran detay: 'Ağabeyini vurdum, haberin olsun' dedi

Polis Memuru, Kocaeli, Körfez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Polis memuru, emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:18:00. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Polis memuru, emanete bırakılan silahı boşaltmak isterken bacağından yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement