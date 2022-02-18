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Son dakika haberi! Polis memuru otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi! Polis memuru otel odasında ölü bulundu

18.02.2022 15:11
Son dakika haberi! Polis memuru otel odasında ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir polis memuru, otel odasında kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Gaziantep'te bir polis memuru, otel odasında kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis memurunun ölümü ile ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. İddiaya göre, polis memuru Mustafa Y.'den (34) otel çalışanları uzun süre haber alamayınca durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, polis memurunun kaldığı odaya girince korkunç manzarayla karşılaştı.

Polis memuru odada ölü bulundu

Odaya giren polis ve sağlık ekipleri, polis memurunu kaldığı odada başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede bekar olduğu öğrenilen polis memuru Mustafa Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayın ardından otelde ve otel odasında geniş çaplı inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden polis memurunun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar şüphesi

Cenazenin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis memurunun ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

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Polis Memuru, Gaziantep, Polis, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis memuru otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


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