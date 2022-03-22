Son dakika haberi! Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (3) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (3)

22.03.2022 16:00
Son dakika haberi! Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (3)

Son dakika haberleri: ÖLEN HEMŞİRE İÇİN TÖRENKilis'te hastane önünde polis memuru eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak için görev yaptığı Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

ÖLEN HEMŞİRE İÇİN TÖREN

Kilis'te hastane önünde polis memuru eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak için görev yaptığı Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Burada konuşan Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, Fatma Solak'ın 6 yıldır Kilis'te görev yaptığını belirterek, "Görev yaptığı zaman içerisinde dürüstlüğü, güler yüzlü ve merhametiyle hatırlayacağımız bir arkadaşımızdır. Bu sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu aramızdan ayrılmıştır. Tüm sağlık çalışanlarının başı sağ olsun" dedi. Törenin ardından Fatma Solak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.

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Son dakika haberi! Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (3)
Son dakika haberi! Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (3)
Son dakika haberi! Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (3)
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Devlet Hastanesi, Polis Memuru, Hastane, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polis memuru tartıştığı hemşire eşini öldürüp, arkadaşını yaraladı (3) - Son Dakika
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