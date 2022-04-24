Son dakika haberi! Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

24.04.2022 18:55
Son dakika haberi! Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika habere göre - Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Fatih'te polis memuru Zafer Mat'ı kafasına bir cisim atarak şehit eden zanlı, nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

- Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL - Fatih'te polis memuru Zafer Mat'ı kafasına bir cisim atarak şehit eden zanlı, nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için bir binanın önünde beklemeye başladı. Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru bir cisim atıldı. Atılan cismin başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat merdivenlerden yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Öte yandan polisi şehit eden zanlı Burhan B'nin hırsızlık, cinsel istismar, kasten yaralama, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olmak üzere 16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zanlı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheli Burhan B. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son dakika haberi! Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Son dakika haberi! Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Son dakika haberi! Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi Son dakika haberi! Polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi Fatih'te operasyonda görevli polis, kafasına atılan sert cisim sonucu düşerek şehit oldu Fatih'te operasyonda görevli polis, kafasına atılan sert cisim sonucu düşerek şehit oldu Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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