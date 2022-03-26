Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda - Son Dakika
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Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda

26.03.2022 09:24

Adana'da bir kişinin, polis memuru eniştesini silahla vurması an be an görüntülendi.

Adana'da bir kişinin, polis memuru eniştesini silahla vurması an be an görüntülendi. Silahlı saldırıya zanlının iki çocuğu da tanık oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Osmaniye'de görevli polis memuru Ramazan Y., kayınbiraderi Ramazan U. ile konuşmak için Adana'ya geldi. Ramazan U. yanına iki çocuğunu da alarak otomobiliyle Alganlar Apartmanın önüne geldi. Ramazan U. otomobilin içinde, eniştesi polis memuru Ramazan Y. de dışarıda bir süre konuştular. Daha sonra tartışma büyüyünce iki çocuğunu otomobilden uzaklaştıran kayınbirader Ramazan U. çocuklarını otomobilden biraz uzaklaştırdıktan sonra hem çocukların ve vatandaşların gözü önünde polis memuru eniştesini bacağından vurdu. Saldırıdan sonra koşarak yanına gelen çocuklarını da alan zanlı, otomobiline binip olay yerinden ayrıldı. Yaralı polis memurunun yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda
Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda
Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda
Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda

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Polis Memuru, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda - Son Dakika


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