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Son dakika haberi! Polis memurunun öldürdüğü eşi ile anne ve babası toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Polis memurunun öldürdüğü eşi ile anne ve babası toprağa verildi

12.08.2021 19:56
Son dakika haberi! Polis memurunun öldürdüğü eşi ile anne ve babası toprağa verildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'da, polis memuru Atilla Yalçın tarafından öldürülen eşi Gönül Yalçın, kayınpederi Nuray Akdeniz ile kayınvalidesi Kadriye Akdeniz, toprağa verildi.

AFYONKARAHİSAR'da, polis memuru Atilla Yalçın tarafından öldürülen eşi Gönül Yalçın, kayınpederi Nuray Akdeniz ile kayınvalidesi Kadriye Akdeniz, toprağa verildi. Cenaze töreninde çocukları B.N.Y. (17) ve F.E.Y. (14), yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Olay sonrası intihar eden Atilla Yalçın'ın otopsi işlemleri ise sürüyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Atilla Yalçın, 19 yıldır evli olduğu Gönül Yalçın ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Kocasından şiddet gördüğü ileri sürülen Gönül Yalçın, kızı B.N. ve oğlu F.E.'yi de yanına alarak, 2 ay önce Afyonkarahisar'daki anne ve babasının yanına geldi.

KAYINPEDERİNİ SOKAKTA ÖLDÜRDÜKonya'dan Afyonkarahisar'a gelen Atilla Yalçın, dün saat 18.00 sıralarında eşi ile görüşmeye giderken, yolda bisikletiyle gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'le karşılaştı. Beylik tabancasını çıkartan Yalçın, kayınpederini öldürdükten sonra Örnekevler Mahallesi'nde eşinin oturduğu eve gitti. Apartmanın ikinci katındaki daireye çıkan Atilla Yalçın, burada eşi Gönül Yalçın ile kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'i tabancayla vurdu. Gönül Yalçın olay yerinde yaşamını yitirirken, Kadriye Akdeniz ağır yaralandı. Atilla Yalçın, ardından oğlu ve kızını yanına alarak evden çıktı.BAŞINA ATEŞ ETTİEvden 500 metre kadar uzaklaşan Atilla Yalçın, sokakta polislerle karşılaşınca bu kez tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Durumun bildirilmesi üzerine Örnekevler Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, ağır yaralı Kadriye Akdeniz'i Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadriye Akdeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, cenaze araçlarına alınarak morga götürüldü.ÇOCUKLAR AYAKTA DURMAKTA ZORLANDIAfyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerin ardından cenaze Gönül Yalçın, Nuray Akdeniz ve Kadriye Akdeniz'in cenazeleri morgdan alındı. İkindi vakti Paşa Camii'ne getirilen cenazeler için tören düzenlendi. Törene katılan B.N.Y., annesi, anneannesi ve dedesinin namazları kılınırken gözyaşlarını tutamadı. F.E.Y.'nin ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü. F.E., namazların kılınmasının ardından tabutların cenaze aracına taşınmasına destek verdi.

Kadriye Akdeniz'in cenazesi Kocatepe Asri Mezarlığı'nda, Gönül Yalçın ve babası Nuray Akdeniz'in naaşı ise Bayraktepe Mezarlığı'nda defnedildi. Atilla Yalçın'ın otopsi işlemleri ise sürüyor.


Son dakika haberi! Polis memurunun öldürdüğü eşi ile anne ve babası toprağa verildi
Son dakika haberi! Polis memurunun öldürdüğü eşi ile anne ve babası toprağa verildi
Son dakika haberi! Polis memurunun öldürdüğü eşi ile anne ve babası toprağa verildi
Son dakika haberi! Polis memurunun öldürdüğü eşi ile anne ve babası toprağa verildi
Son dakika haberi! Polis memurunun öldürdüğü eşi ile anne ve babası toprağa verildi

Gönül Yalçın, Polis Memuru, Karahisar, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Polis memurunun öldürdüğü eşi ile anne ve babası toprağa verildi - Son Dakika


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