Son dakika haberi... Polis metrelerce sürüklendi, kaçan motosikletliyi elleriyle durdurdu - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis memuru, uygulama noktasından kaçmak isteyen bir motosikleti elleriyle durdurdu. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsünün üzerinden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 02.30 sıralarında Anadolu Caddesi ile Maltepe Caddesi kesişiminde kurulan uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre trafikte hızla seyreden M.K. (32) idaresindeki 35 KYS 29 plakalı motosikletten şüphelenen polis ekipleri, uygulama noktasında araç depolaması yaparak motosiklet sürücüsünün yavaşlamasını sağladı. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya yeltenen sürücüyü bir polis memuru tutmaya çalıştı. Uygulama noktasındaki başka bir polis memuru ise motosikleti arkadan tutarak araç ve sürücüsünün kaçmasına engel oldu. Aracı tutmaya çalışan polis bu sırada metrelerce sürüklendi. Gözaltına alınan M.K.'nın yapılan üst aramasında 6.27 gram metamfetamin ve 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olay, cadde üzerinde bulunan şehir güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde uygulama sırasında duran aracın arkasından kaçmaya çalışan motosiklet, polisin motosikleti yakalamak için verdiği çaba ve sürücünün yakalandığı anlar yer aldı. - İZMİR