Son dakika haberi... Polis mısır tarlasında şüpheli aradı - Son Dakika

Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

Mısır tarlasına giren polis ekipleri, el fenerleriyle bir süre şüpheliyi aradı ancak bulamadı.

Bu sırada ekipleri fark eden şüpheli, Sezai Karakoç Bulvarı'nı koşarak geçip merkez Sarıçam ilçesi İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı çevresindeki mısır tarlasına kaçtı.

Mahallede çalışmalarını sürden ekipler, evlerin çevresindeki boş arazileri ve metruk binaları tek tek kontrol etti.

Zanlının eşkal bilgilerinin ve kaçtığı güzergahın telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen elindeki pompalı tüfeği atarak ara sokaklara kaçan şüpheli, izini kaybettirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişiyi durdurmak istedi.

Adana 'da polis, "dur" ikazına rağmen kaçan şüpheliyi mısır tarlasında aradı.

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