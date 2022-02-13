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Son dakika haberi | Polis olmak isteyen küçük Yasin'e polislerin sürpriz ziyareti - Son Dakika

Son dakika haberi | Polis olmak isteyen küçük Yasin'e polislerin sürpriz ziyareti

13.02.2022 13:58
Son dakika haberi | Polis olmak isteyen küçük Yasin'e polislerin sürpriz ziyareti

Son dakika gelişmesine göre Polis olmak isteyen küçük Yasin'i Eskil ilçe Emniyet Amiri Resul Toprak evinde ziyaret ederek kendisine polis üniforması hediye etti.

Polis olmak isteyen küçük Yasin'i Eskil ilçe Emniyet Amiri Resul Toprak evinde ziyaret ederek kendisine polis üniforması hediye etti.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine bağlı Yeşiltömek Köyü'nde yaşayan 5 yaşındaki Yasin Arıdal, özel bir televizyon programında vermiş olduğu röportaj da polis olmak istediğini söylemesi sonrası sosyal medyada rekor sayıda izlenme sayısına ulaşmıştı.

Kendisine özgü samimi üslubu ile verdiği röportajda izleyenleri hem güldürmüş hem de sempatisini kazanmıştı.

Polis olmak istediğini söyleyen Yasin'i, Eskil İlçe Emniyet Amiri Resul Toprak, Komiser Yardımcısı Mehmet Dalmış ve Trafik Polisi Muhammet Ateş evinde ziyaret ederek bir polis üniforması hediye etti.

Emniyet personeliyle çay içip sohbet eden Yasin'e, polislik mesleği anlatılırken önce tahsil yapması gerektiği anlatıldı.

Derslerinden fırsat buldukça koyunlara çobanlık yapan Yasin Arıdal, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a ve İlçe Emniyet Müdürü Resul Toprak'a teşekkür etti.

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Sultanhanı, Hisarcık, Aksaray, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Polis olmak isteyen küçük Yasin'e polislerin sürpriz ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Polis olmak isteyen küçük Yasin'e polislerin sürpriz ziyareti - Son Dakika
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