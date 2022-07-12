Son dakika haberi: Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen polis otosuna pompalı tüfekle ateş etti.

Çorum 'da otomatik tüfekle polis otosuna ateş eden bir kişi, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

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