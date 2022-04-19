Son dakika haberi | Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada

19.04.2022 18:07

Son dakika haber: Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada Sultanbeyli'de polis merkezine götürülmek üzere polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen bir kişi, iki polisin de polis otosuna binmesiyle araçtan inerek kaçtı.

Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de polis merkezine götürülmek üzere polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen bir kişi, iki polisin de polis otosuna binmesiyle araçtan inerek kaçtı. Kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de yaşanan olayda polis ekipleri S.Ö. isimli kişiyi emniyete götürmek istedi. Üst aramasının ardından polis aracına bindirilen S.Ö. iki polis memurunun polis otosuna geçmesinin ardından kapıyı açıp koşarak hızla uzaklaştı.

Polis otosuna bindirilen şahsın aracın içerisinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polis memurları bir şahsı polis otosuna bindiriyor. İki polisin de araca binmesiyle birlikte şahıs aracın kapısını açıp kaçıyor.

Son dakika haberi | Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada
Son dakika haberi | Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada
Son dakika haberi | Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada
Son dakika haberi | Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada

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Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Polis otosuna bindirilen şahsın kaçışı kamerada - Son Dakika
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