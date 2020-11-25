Son dakika haberi | Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

25.11.2020 15:50
Son dakika haberi | Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde polis ekipleri kadına karşı şiddeti önlemek için kadınları bilgilendirdi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde polis ekipleri kadına karşı şiddeti önlemek için kadınları bilgilendirdi.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Hükümet caddesinde kadına karşı şiddetin önlenmesi için stant kurup, broşür dağıttı. Hükümet caddesinden geçen kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Kadınlara uygulamayı indirmelerini tavsiye eden polis, uygulamayla şiddet ihbarına anında müdahale edilebileceğini söyledi.

KADES hakkında bilgi veren polis memuru Sema Gül, "İç İşleri Bakanlığının ve Genel Müdürlüğünün Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) telefonumuza bu programı indiriyoruz, taciz olayı darp olayı ve bu tarz olaylarda butona bastığımızda en yakın ekip kadına destek oluyor. 155, 156, 112 ekipleri o bölgeye intikal ediyorlar ve kadını alıyorlar. Kadınlarımıza bunları anlatıyoruz, telefonlarına bu programını indirmelerini istiyoruz. Onlarda çoğunlukla kendileri indiriyorlar. Yarın, bir gün 155 aramak veya adres falan tespit etmektense bu programı indirdiğinde tek tuşla acil butonuna basarak kendilerine yardım edilmesini istiyorlar ve böyle durumlarda en kısa sürede yardım geliyor" dedi. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi
Son dakika haberi | Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi
Son dakika haberi | Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi
Son dakika haberi | Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

Zonguldak, 112 Acil, Alaplı, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Polis şiddete karşı kadınları bilgilendirdi - Son Dakika


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