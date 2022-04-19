Son dakika haberi: Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor

19.04.2022 12:17
Son dakika haberi: Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor

Son dakika haber... Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi: Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika


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