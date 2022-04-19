Son dakika haberi: Polis sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Gaziantep polisi durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP