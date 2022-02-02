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Son dakika haberi: Polis silah kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Polis silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

02.02.2022 13:41
Son dakika haberi: Polis silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Son dakika habere göre Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.

Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil İlçesinde bir evde arama yapıldı. Ekipler, evde 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Şehitkamil, Cumhuriyet, Gaziantep, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Polis silah kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika


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