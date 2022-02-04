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Son dakika haberi... Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı - Son Dakika

Son dakika haberi... Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı

04.02.2022 00:58
Son dakika haberi... Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta'da soğuk ve karlı havaya rağmen bir caminin girişinde battaniyeye sarılı halde yatan evsiz vatandaşa polis ekipleri duyarsız kalmadı.

Isparta'da soğuk ve karlı havaya rağmen bir caminin girişinde battaniyeye sarılı halde yatan evsiz vatandaşa polis ekipleri duyarsız kalmadı. Yanına gelip yardım etmek isteyen polis, yardım teklifini kabul etmeyen adamın kontrollerini yapıp ayrıldı

Olay Isparta'da meydana geldi. Etkili olan soğuk ve kar yağışına rağmen bir caminin girişinde üzerinde battaniyeyle yatan evsiz adama polis ekipleri duyarsız kalmadı. Polis ekipleri evsiz vatandaşa bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu ancak akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen evsiz vatandaş polis ekiplerinin yardım teklifini reddetti. Gerekli kontrolleri yapan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ISPARTA

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Isparta, evsiz, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı - Son Dakika


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