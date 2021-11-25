POLİS TAKSİM'DE KADINLARA ÇİÇEK DAĞITTI - Son Dakika

POLİS TAKSİM'DE KADINLARA ÇİÇEK DAĞITTI
25.11.2021 17:00
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerden polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerden polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı. Taksim Meydanı'nda kadınlara çiçek dağıtmaya başlayan polis ekipleri daha sonra atlı polisler eşliğinde İstiklal Caddesi'nde dağıtıma devam etti. Çiçek alan kadınların durumdan memnun oldukları görüldü. Polis ekipleri ayrıca KADES uygulama hakkında kadınlara bilgi verdi.
Son Dakika 17:55 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı 17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!