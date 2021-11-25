POLİS TAKSİM'DE KADINLARA ÇİÇEK DAĞITTI - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerden polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı. Taksim Meydanı'nda kadınlara çiçek dağıtmaya başlayan polis ekipleri daha sonra atlı polisler eşliğinde İstiklal Caddesi'nde dağıtıma devam etti. Çiçek alan kadınların durumdan memnun oldukları görüldü. Polis ekipleri ayrıca KADES uygulama hakkında kadınlara bilgi verdi.