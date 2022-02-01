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Polis tarihi eser kaçakçılarına geçit vermiyor - Son Dakika

Polis tarihi eser kaçakçılarına geçit vermiyor

01.02.2022 19:39

Polis tarihi eser kaçakçılarına geçit vermiyor Kayseri'de tarihi eser operasyonu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin bir ikamete yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Polis tarihi eser kaçakçılarına geçit vermiyor

Kayseri'de tarihi eser operasyonu

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin bir ikamete yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bir ikamete yapılan operasyonda 603 adet Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altın ve gümüş sikke, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan tabanca, 1 adet kılıç, 1 adet metal işlemeli kalkan, 8 adet çeşitli dönemlere ait üzerlerinde değişik figür ve yazılar bulunan heykel, vazo ve çömlek, 2 adet mühür, 1 adet üzerinde çeşitli figürler bulunan insan heykeli ve 1 adet üzerinde çeşitli figürler bulunan hayvan heykeli bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, ikamette bulunan T.Ö. ise gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kayseri, Bizans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis tarihi eser kaçakçılarına geçit vermiyor - Son Dakika


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