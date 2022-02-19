Üye Girişi
Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı - Son Dakika

Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı

19.02.2022 10:01
Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı

Bir son dakika haberine göre Düzce'de polis ekipleri şehir merkezinde vatandaşların yoğun şekilde bulundukları cadde, sokak, parklarda uygulama yaptı.

Düzce'de polis ekipleri şehir merkezinde vatandaşların yoğun şekilde bulundukları cadde, sokak, parklarda uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar sırasında metamfetaminden uyuşturucu haplara kadar birçok uyuşturucu madde ile çeşitli silahlar yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, Düzce şehir merkezinde vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu cadde, sokak, parklarda uygulama yaptı. Bin 58 kişinin sorgulandığı uygulamalar sırasında üst araması, GBT sorgusu da yapıldı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 26 adet fişek, 3 adet bıçak 412 gram Metamfetamin maddesi, 129 gram esrar maddesi, 53 gram sentetik kannabinoid, 3 adet exactsy hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı cam pipo, 1 adet hassas terazi, suçta elde edildiği belirlenen 6.000 TL para ele geçirildi.

Polis ekipleri üzerinden suç unsuru bulunan kişileri gözaltına alarak adli makamlara çıkartmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. - DÜZCE

Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı
Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı
Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı

YORUMLAR
500
7 ayrı hırsızlıktan aranıyordu 7 ayrı hırsızlıktan aranıyordu Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de yakalandı İran uyruklu uyuşturucu satıcısı Sarıyer'de yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düzce, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:59 Skandala devam! Netflix belgeselinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak gösterildi!
09:51 Hırsızlık için girmişlerdi! Kendilerine polis süsü verdiler! Direnen ev sahibini önce kelepçelediler, sonra da katlettiler
09:48 Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti
09:39 Falyalı suikastı, Susurluk'un kilit ismi Erol Evcil'e kadar uzandı! Evcil'in koruması da Kıbrıs'taydı
09:29 Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular!
09:27 Otomobil sahipleri merak ediyordu! İşte aracınızın neden çürüdüğünü anlatan video
09:25 Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı!
09:23 Buzlanma can aldı! Konya'da devrilen tur otobüsünde 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
09:21 Cumhur İttifakı'na katılması bekleniyordu! Fatih Erbakan'dan "5 holding ve 2.7 trilyon" vurgulu hükümet eleştirisi
08:55 Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 10:08:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement