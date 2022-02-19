Son dakika haberi! Polis uygulama yaptı, yakalanmayan kalmadı - Son Dakika

Düzce'de polis ekipleri şehir merkezinde vatandaşların yoğun şekilde bulundukları cadde, sokak, parklarda uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar sırasında metamfetaminden uyuşturucu haplara kadar birçok uyuşturucu madde ile çeşitli silahlar yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, Düzce şehir merkezinde vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu cadde, sokak, parklarda uygulama yaptı. Bin 58 kişinin sorgulandığı uygulamalar sırasında üst araması, GBT sorgusu da yapıldı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 26 adet fişek, 3 adet bıçak 412 gram Metamfetamin maddesi, 129 gram esrar maddesi, 53 gram sentetik kannabinoid, 3 adet exactsy hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı cam pipo, 1 adet hassas terazi, suçta elde edildiği belirlenen 6.000 TL para ele geçirildi.

Polis ekipleri üzerinden suç unsuru bulunan kişileri gözaltına alarak adli makamlara çıkartmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. - DÜZCE