Son dakika haberi! Polis uyuşturucu madde ararken tarihi eser buldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polis uyuşturucu madde ararken tarihi eser buldu

16.03.2022 11:31
Son dakika haberi! Polis uyuşturucu madde ararken tarihi eser buldu

Son dakika haberlerine göre Malatya polisi, bir evde uyuşturucu ararken tarihi eser de buldu.

Malatya polisi, bir evde uyuşturucu ararken tarihi eser de buldu.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda iki şahıstan toplamda 135,37 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamda şahıslardan birinin ikametinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kapsül, 191 adet çeşitli ebatlarda fişek ile farklı dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan toplam 64 parça materyal ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili şahıs hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" kapsamında işlem yapılarak eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Son dakika haberi! Polis uyuşturucu madde ararken tarihi eser buldu
Son dakika haberi! Polis uyuşturucu madde ararken tarihi eser buldu
Son dakika haberi! Polis uyuşturucu madde ararken tarihi eser buldu

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Doğanşehir, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polis uyuşturucu madde ararken tarihi eser buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polis uyuşturucu madde ararken tarihi eser buldu - Son Dakika
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