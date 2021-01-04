Son dakika haberi... Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyon sonucu 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyon sonucu 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptıkları operasyon sonucu 15 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alırken 6 adet tabanca, 1 adet tüfek, 60 adet fişek ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

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