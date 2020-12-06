Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda - Son Dakika

Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda

06.12.2020 16:13

Son dakika gelişmesine göre Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi kampüslerindeki sokak hayvanlarına mama ve su verildi Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı;

Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda

Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi kampüslerindeki sokak hayvanlarına mama ve su verildi

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı;

"Bütün gönüllüler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü sayesinde suiistimale mahal vermeden rahat rahat sokak hayvanlarını besleyebiliyorlar"

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Oksan Özdemir;

"Vatandaşımızın bize 112 ya da HAYDİ uygulaması üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler"

ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanlığı'nın çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla oluşturduğu Hayvan Durum İzleme mobil ihbar uygulaması kapsamında Eskişehirli hayvanseveler, ilgili polis ekipleri ile birlikte sokağa çıkma yasağı döneminde sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı, Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'ndeki sokak hayvanlarına mama ve su verildi.

Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında yalnız kalan sokak hayvanlarının imdadına HAYDİ ekipleri yetişti. HAYDİ uygulaması üzerinden yapılan ihbarları değerlendiren ekipler, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile birlikte sokak hayvanlarının yardımına koştu. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, sokağa çıkma yasağının sokak hayvanları için daha zor olduğunu belirterek, "Eskişehir'in her bölgesi, özellikle Akpınar mahallesinde çöplük bölgesi ve Sarısungur bölgesindeki hayvanlar çok aç. Mutalıp bölgesi daha kötü bir durumda, oraya girmekte, beslemekte mümkün olmuyor. Azıcık duyarlılık istiyoruz, herkes bir kap mama ile su koyarsa çok güzel olacak canlar için. Çoğu ilçemizde besleme gruplarını kurduk zaten. İçişler Bakanımıza da çok teşekkür ederiz. Bütün gönüllüler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü sayesinde suiistimale mahal vermeden rahat rahat besleme yapabiliyorlar." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Oksan Özdemir ise; "Birimimiz yeni kuruldu, amacı 5199 Sayılı Kanun kapsamında adli ve idari işleri yapabilmek, hayvanları koruyabilmek, onlara eziyetleri engelleyebilmektir. Sokağa çıkma yasağı olan günlerinde, hayvansever dernek üyeleri ve başkanlarıyla besleme yapıyoruz. Önceliğimiz 112 ihbarı ya da HAYDİ uygulamamıza gelen ihbarları öncelikle değerlendirmek. Değerlendirmenin akabinde suç mahalline hızlı bir şekilde intikal, suç delillerini muhafaza altına almak, konuyu incelediğimizde idari olarak yaptırım uygulamak, adli bir konu varsa sayın savcımızla görüşerek yapılacak işlemlere başlatmaktır. Vatandaşımızın bize ulaşması çok kolay. 112 üzerinden ya da HAYDİ uygulaması üzerinden bize ulaşabilirler. HAYDİ uygulamasında olayı fotoğraflayarak bize ulaşabilirler. Örneğin şahıs aracıyla hayvana çarpıyor, 5199 Sayılı Kanunun 21'inci maddesine göre onun başında beklemeli veya hayvanı barınağına, veterinere götürmek zorunda. Eğer beklemezse, olay yerine terk ederse bizim görevimiz onunla ilgili işlem yapmak. Bu işlemler kanun maddesine göre değişiyor. Mesela 5199 Sayılı Kanunun 14'üncü maddesine ve 21'inci maddesine göre 447 lira cezası var. Ayrıyeten 14'üncü maddesinin son bendinde yasal ırklar bulunuyor. Hayvan başına 9 bin 563 lira cezası bulunuyor" diyerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda

Sokağa Çıkma Yasağı, İçişleri Bakanlığı, Sokak Hayvanları, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda - Son Dakika


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