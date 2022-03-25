Son dakika haberi: Polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

25.03.2022 14:48
Son dakika haberi: Polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara mama bıraktı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara mama bıraktı.

Ağlı'da polis ve jandarma ekipleri, soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıttı. Ağlı Kaymakamlığı koordinasyonunda ekipler, kırsal alanda ve ilçe merkezinde sokak hayvanları için mama dağıtımı yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, "Bu soğuk kış günlerinde dışarda yaşayan can dostlarımızı ihmal etmiyoruz. Soğuk havalardan dolayı yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle, hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu, hayatımızın bir parçası olan canlıların yok olmasını önlemek, onların yaşamlarını sürdürmesini sağlamalıyız. Can dostlarımızın bize en ihtiyaç duydukları bu dönemde sevgi ve şefkatimizi eksik etmeden bakımlarını ve beslenmelerini ihmal etmeyelim" dedi. - KASTAMONU

Son dakika haberi: Polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haberi: Polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

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Sokak Hayvanları, Kastamonu, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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