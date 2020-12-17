Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi

17.12.2020 15:19

Son dakika gelişmesine göre Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi Mersin'in Erdemli ilçesinde sivil polisin 'dur' ihtarına pompalı tüfekle karşılık veren, sonrasında gerçekleşen operasyonla yakalanan suç makinesi gaspçılar, adliyeye sevk edildi.

Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sivil polisin 'dur' ihtarına pompalı tüfekle karşılık veren, sonrasında gerçekleşen operasyonla yakalanan suç makinesi gaspçılar, adliyeye sevk edildi. 3 kişilik çetenin, 5 ayrı silahlı gasp ve yağma olaylarının failleri olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devriye gezen sivil polis ekipleri motosiklet üzerindeki 2 kişinin hareketlerinden şüphelenip 'dur' ihtarında bulundu. Kendilerini sivil ekibin fark ettiğini anlayan motosikletin arkasındaki yolcu şahıs, pompalı tüfekle sivil ekibin bulunduğu otoya domdom kurşunu ile ateş açtı. Sivil ekip otosuna namludan çıkan 9 kurşun isabet etti. Olayın ardından Alata Mahallesinde ekiplerle, gaspçılar arasında kovalamaca yaşandı. Zanlılardan A.Y. pompalı tüfek ve mühimmat ile mahalle arasında kıskıvrak yakalandı. Diğer zanlı ise limon bahçesine gizlenerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Kaçan şahıslardan E.A ile şahıslara yardım ve yataklık yapan G.T isimli şahıs devam eden operasyonlar ile yakalandı.

Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen silah, motosiklet ve diğer malzemeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Erdemli'de 3'ü polis bölgesi, 2'si jandarma bölgesi olmak üzere toplam 5 silahlı gasp ve yağma olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Suç makinesi gasp çetesi üyeleri Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ve işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi

Erdemli, Mersin, Sivil, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Polise ateş açan suç makinesi gaspçılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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