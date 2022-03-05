Son dakika haberi: Polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan zanlı: "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan zanlı: "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım"

05.03.2022 14:57

Son dakika haberler... Polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan zanlı: "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım" Adana'da polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edilirken zanlılardan biri "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım" diyerek bağırdı Adana'da polise ateş ettiği iddiası...

Polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan zanlı: "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım"

Adana'da polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edilirken zanlılardan biri "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım" diyerek bağırdı

ADANA - Adana'da polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edilirken zanlılardan biri "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Şubat günü saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevinde bulunan Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli sivil ekip, bir kişinin elinde silahla yürüdüğünü fark etti. Şüpheli, kendisine 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan bir mermi, ekip aracına isabet etti. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, havaya ateş ederek kaçan şüpheli Ergün D.ile yanındaki kuzeni Süleyman D.yakalandı. Ergün D.'nin evinde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, bıçak, çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülen Ergün D.'nin, 4 Ocak 2012'de Umut Yardım'ın sokak ortasında av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü olaya karıştığı ve çıkarıldığı mahkemece 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Ergün D.'nin, aralarında husumet olduğu öğrenilen grubun aracı zannedip, polis otosuna ateş açtığı öğrenildi. Şüpheli Ergün D. ifadesinde ise, sokaktan silah sesi geldiğini duyduğunu ancak kendisinin ateş etmediğini öne sürdü. Ergün D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Biz devletimize ve milletimize bağlıyız. Devletime sıkacağıma kafama sıkarım. Düşmanlarımız var" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergün D. ile Süleyman D., adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan zanlı: Devletime sıkacağıma kafama sıkarım
Son dakika haberi: Polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan zanlı: Devletime sıkacağıma kafama sıkarım
Son dakika haberi: Polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan zanlı: Devletime sıkacağıma kafama sıkarım

YORUMLAR
500
'Devletime sıkacağıma kafama sıkarım' 'Devletime sıkacağıma kafama sıkarım' Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı Yatağında felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi Yatağında felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi

Denizli, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan zanlı: 'Devletime sıkacağıma kafama sıkarım' - Son Dakika


Son Dakika
14:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir!
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:39 14 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan kötü haber!
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan zanlı: "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement