Son dakika haberi: Polise kafa atan taciz ve gasp şüphelisi: Psikolojik sorunlarım var (2)

Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIBursa'da, N.A. adlı kadını taciz edip, parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen ve kendisine müdahale eden polise kafa atan Umut Işık (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI Bursa'da, N.A. adlı kadını taciz edip, parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen ve kendisine müdahale eden polise kafa atan Umut Işık (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Işık, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'polise görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Derya EVREN/BURSA,



Bursa, Taciz, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Polise kafa atan taciz ve gasp şüphelisi: Psikolojik sorunlarım var (2) - Son Dakika

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