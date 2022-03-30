Son dakika haberi... Polisi gören şüphelinin uyuşturucu hapı yuttuğu öne sürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Polisi gören şüphelinin uyuşturucu hapı yuttuğu öne sürüldü

30.03.2022 09:22
Son dakika haberi... Polisi gören şüphelinin uyuşturucu hapı yuttuğu öne sürüldü

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan şüphelinin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki uyuşturucu hapı yuttuğu iddia edildi.

Kırıkkale'de polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan şüphelinin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki uyuşturucu hapı yuttuğu iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Yunus" timleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde devriye görevi sırada 2'si kadın 3 kişinin durumundan şüphelendi.

Kadınlar S.N.Ö. ile G.Ö. polisin dur ihtarına uyarken, M.D. kaçmaya başladı.

Şüphelinin, kovalamaca sırasında üzerinde bulunan uyuşturucu hapı yuttuğu öne sürüldü.

Polis ekipleri, M.D'yi sağlık kontrolü için Yüksek İhtisas Hastanesine götürdü, S.N.Ö. ve G.Ö'yü gözaltına aldı.

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Uyuşturucu, Kırıkkale, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Polisi gören şüphelinin uyuşturucu hapı yuttuğu öne sürüldü - Son Dakika


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