Son dakika haberi! Polisi görünce uyuşturucu dolu kavanozu dışarı attı - Son Dakika

İzmir'i Çiğli ilçesinde ticari taksi içerisindeki kişiler, polisi görünce içi uyuşturucu dolu cam kavanozu araçtan dışarı fırlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin, polisi görünce araç içerisine de uyuşturucu gizledikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Ocak saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Köyiçi Mahallesi Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan ticari taksi içerisinde bulunan O.B., polis ekiplerini görünce cam bir kavanozu araçtan dışarı attı. Kavanozun dışarı atıldığını gören Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari taksiyi durdurdu. Taksi içerisinde bulunan O.B. ve S.Ç.'nin şüpheli tavırları üzerine araca göz gezdiren polis ekipleri, bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Kavanoz içerisinden esrar çıktı

Öte yandan şüphelilerin araçtan fırlattığı cam kavanoz da polisler tarafından bulundu. Kavanoz içerisinden toplam 120 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B. ve S.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR