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Son dakika haberi | Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı

05.11.2021 03:23
Son dakika haberi | Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı

Son dakika haber... ADANA'da 'dur' ihtarında bulunan polise çarparak, elinden yaralayan otomobil sürücüsü Mücahit T., 3 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

ADANA'da 'dur' ihtarında bulunan polise çarparak, elinden yaralayan otomobil sürücüsü Mücahit T., 3 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Mücahit T.'yi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay saat 01.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi Asayiş uygulamasında bulunan polis ekibi, şüphelendiği 41 KM 054 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, hızlı şekilde üzerine sürdüğü otomobil ile polis memurunun eline çarparak yaralayan sürücü, kaçtı. Ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine otomobil sürücüsünün kaçış güzergahlarında önlem alındı. Peşine takılan polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen sürücü, yaklaşık 3 kilometrelik takibin sonunda önünü kesen polis aracına çarparak durdu.

ARACI TERK EDEREK YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTIAracı terk ederek koşmaya başlayan sürücü, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Otomobilde arama yapan polis, sürücü koltuğunun altında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İsminin Mücahit T. olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobil ise yapılan incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.Öte yandan elinden yaralanan polis memurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi | Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
Son dakika haberi | Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
Son dakika haberi | Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
Son dakika haberi | Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı

Ruhsatsız Silah, Otomobil, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı - Son Dakika


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