Son dakika haberi... Polisin denetim yaptığı sırada iş yeri sahibinin telefonunu çaldı
Son dakika gündem haberi: ELAZIĞ'da, bir internet kafeye denetime gelen polis ekiplerine aldırmadan iş yeri sahibinin telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
ELAZIĞ'da, bir internet kafeye denetime gelen polis ekiplerine aldırmadan iş yeri sahibinin telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kimliği tespit edilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, geçen perşembe, İzzetpaşa Mahallesi Mimar Faruk Caddesi üzerinde bulunan internet kafede meydana geldi. Şüpheli K.Ş., kafeye denetim için gelen polislerle ilgilenen işletme sahibi Murat Gürocak'ın dalgınlığından faydalanarak masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak iş yerinden çıktı. Telefonunu bulamayan Gürocak, güvenlik kameralarına bakınca çalındığını gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından şüpheli K.Ş., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. K.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan telefonun bulunması için çalışma sürüyor.
Polis, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:50 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Polisin denetim yaptığı sırada iş yeri sahibinin telefonunu çaldı - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti