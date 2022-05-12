Son dakika haberi | Polisin dikkati, gencin kopya çekmek için kurduğu düzeneğe ortaya çıkardı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Polisin dikkati, gencin kopya çekmek için kurduğu düzeneğe ortaya çıkardı

12.05.2022 19:33

Son dakika haber: Polisin dikkati, gencin kopya çekmek için kurduğu düzeneğe ortaya çıkardı Esenyurt'ta maskenin içerisine hazırladığı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şahıs, polise yakalandı.

Polisin dikkati, gencin kopya çekmek için kurduğu düzeneğe ortaya çıkardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta maskenin içerisine hazırladığı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen şahıs, polise yakalandı.

Olay, 24 Nisan günü Esenyurt Turgut Özal Mahallesi Ali Kul Meslek Lisesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda ehliyet sınavına giren Y. Ç., maskenin içerisine düzenek kurarak kopya çekmek istedi. Maskenin içerisinde kurduğu kopya düzeneğiyle okula giriş yapan Y.Ç., polis ekibinin dikkatini çekti. Binaya giriş yapan Y.Ç., sınava gireceği sınıfa girerek saati beklemeye başladı. Polis ekipleri de Y.Ç.'nin peşinden sınıfa gelerek maskesini aramak istedi. Maskeyi alarak içine bakan polis ekipleri, kopya düzeneğini fark etti. Düzeneği ortaya çıkartan polis Y.Ç.'ye resmi belgede sahtecilik suçundan işlem uyguladı.

Son dakika haberi | Polisin dikkati, gencin kopya çekmek için kurduğu düzeneğe ortaya çıkardı
Son dakika haberi | Polisin dikkati, gencin kopya çekmek için kurduğu düzeneğe ortaya çıkardı
Son dakika haberi | Polisin dikkati, gencin kopya çekmek için kurduğu düzeneğe ortaya çıkardı
Son dakika haberi | Polisin dikkati, gencin kopya çekmek için kurduğu düzeneğe ortaya çıkardı

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Esenyurt, Ehliyet, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Polisin dikkati, gencin kopya çekmek için kurduğu düzeneğe ortaya çıkardı - Son Dakika


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