Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymadı motosikleti bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymadı motosikleti bırakıp kaçtı
06.04.2021 18:30
Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikleti bırakarak kayıplara karıştı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikleti bırakarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada plakasını kapatan motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü uygulama yapılan yerden kaçtı ve bir süre sonra motosikletini bırakarak yaya kaçtı. - HATAY
Son Dakika Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Adana'da bodrumunda timsah besleyen esnaf ekipleri şaşkınlığa uğrattı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti