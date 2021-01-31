Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 4 kişiden 1'i uyarı ateşinde öldü (2)

ESENYURT'ta içinde 4 kişinin olduğu otomobilin sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı. Çatalca'da polisin uyarı ateşinde şüphelilerden biri boynundan ve belinden yaralandı. Ağır yaralı şüpheli hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüphelilerin kovalamaca sırasında yola uyuşturucu madde attığı öğrenildi.

Olay 12.30 sıralarında, Esenyurt'ta yaşandı. İçinde 4 kişinin olduğu şüpheli araca polis 'dur' ihtarında bulundu. İddialara göre polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiler otomobil ile kaçmaya başladı. Şüphelilerle polis arasındaki kovalamaca TEM Otoyolu'nda devam ederken şüpheliler yanlarındaki uyuşturucu maddeleri yola attı. Şüpheliler araçlarıyla Çatalca merkezine doğru giderken polisin yolu kapatmasına rağmen durmayarak kaçmaya devam etti. O sırada polisin uyarı ateşi sırasında aracın arkasında oturan E.C. (31) boynundan ve belinden yaralandı. Sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Şüpheli 3 kişi yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Yaralı E.C. Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüphelilerin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları oldukları öğrenirken, poliste çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

- İstanbul