Alınan bilgiye göre, Yüreğir Devriye Ekipleri şüphelendiği 01 AAH 043 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonrasında otomobil Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Kuşkonmaz Caddesi üzerinde yakalandı.

ADANA - Adana 'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 02:05

Kaynak: İHA

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