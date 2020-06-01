Son dakika haberi: Polisin

Malatya'da, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil duvara çarptı, 2 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, 35 AHT 751 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçak sürücünün kullandığı araç Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde duvara çarparak durdu.
Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.