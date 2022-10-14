POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN TAKSİDE 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN TAKSİDE 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

14.10.2022 10:25

BEYOĞLU'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan taksi şoförü, takip sonrası yakalandı.

BEYOĞLU'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan taksi şoförü, takip sonrası yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Taksi şoförünün yakalanma anları güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Beyoğlu Irmak Caddesi'nde 12 Ekim Çarşamba saat 20.30 sıralarında denetim yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir taksi şoförü, denetim noktasından kaçtı. Polis ekipleri kaçan taksici bir süre sonra Tarlabaşı Bulvarı'nda durdurdu. Takside yapılan aramada 2 kilo 200 gram marihuana, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL ve 50 dolar ele geçirildi. Taksi şoförü C.P. gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli C.P., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Taksi şoförünün durdurulması anları güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, polislerin taksi şoförünü durdurduğu görülüyor.

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Kaynak: DHA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN TAKSİDE 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN TAKSİDE 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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