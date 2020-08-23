İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Ekipler daha sonra araçta aramalar yaptı. Otomobilde yapılan aramada; 400 gram metamfetamin, bir miktar bonzai maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu maddelerin bulunması üzerine otomobildeki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Z., U.K., S.U., I.N.C. ve D.İ. sevk edildikleri adliye makamlarca tutuklandı. - İZMİR