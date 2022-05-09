Son dakika haberi: POLİSİN DURDURDUĞU OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan otomobilden çeşitli miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü M.A. (30) tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ile motosikletli polis timlerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ortak uygulama yapıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucunda otomobil durdurulurken, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Detaylı bir şekilde aranan otomobilde, satışa hazır halde 2.47 metamfetamin, 18.55 fubinica, 38.89 bonzai, 143 adet ecstasy, 2 adet sentetik ecza hap ile 8 bin 745 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.