Son dakika haberi | Trafik polisinin köpeğe şefkati yürekleri ısıttı
01.01.2021 01:07
Son dakika haberleri: Trafik polisinin köpeğe şefkati yürekleri ısıttı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisleri görünce boş sokakta oyun yapan köpek, ilgi odağı oldu.
Trafik polisinin köpeğe şefkati yürekleri ısıttı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisleri görünce boş sokakta oyun yapan köpek, ilgi odağı oldu.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda gece yarısı sık sık denetimlerde bulundu. Hükümet meydanında uygulama yapan polislerin yanına gelen bir sokak köpeği yol kenarına uzanarak oyun yaptı. Trafik polisinin köpeğe şefkati ise görenlerin içini ısıttı.
Sevimli köpek bir süre polis ekiplerinin çevresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Soğuk havada polis memuruyla köpeğin görüntüleri büyük beğeni topladı.
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