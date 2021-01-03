Son dakika haberi: Polisin şefkatli elleri - Son Dakika

Son dakika haberi: Polisin şefkatli elleri

03.01.2021 17:11
Son dakika haberi: Polisin şefkatli elleri, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sokak kısıtlamalarında görevlerini yapan polislerin 'sokak hayvanlarını' elleriyle besledi.

Sokak kısıtlamalarında görevlerini yapan polislerin 'sokak hayvanlarını' elleriyle besledi.

Bursa'da kısıtlamalar kapsamında kontrol noktalarında görevlerini yapan polislerin sokak köpeklerini şefkatli elleriyle sevmeleri ve onları doyurmaları gözlerden kaçmadı. Ekipler, yanlarında bulunan mamaları, köpeklere ikram etti. Polis ekipleri, kısıtlamanın yaşandığı günlerde, mama bulmakta zorluk çeken köpekleri beslemeleri vatandaşları duygulandırdı. - BURSA

Son dakika haberi: Polisin şefkatli elleri
Son dakika haberi: Polisin şefkatli elleri

Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Polisin şefkatli elleri - Son Dakika


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