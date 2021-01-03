Son dakika haberi: Polisin şefkatli elleri - Son Dakika

Son dakika haberi: Polisin şefkatli elleri
03.01.2021 17:11
Son dakika haberlerine göre Sokak kısıtlamalarında görevlerini yapan polislerin 'sokak hayvanlarını' elleriyle besledi.
Sokak kısıtlamalarında görevlerini yapan polislerin 'sokak hayvanlarını' elleriyle besledi.
Bursa'da kısıtlamalar kapsamında kontrol noktalarında görevlerini yapan polislerin sokak köpeklerini şefkatli elleriyle sevmeleri ve onları doyurmaları gözlerden kaçmadı. Ekipler, yanlarında bulunan mamaları, köpeklere ikram etti. Polis ekipleri, kısıtlamanın yaşandığı günlerde, mama bulmakta zorluk çeken köpekleri beslemeleri vatandaşları duygulandırdı. - BURSA
Son Dakika Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Veteriner hekime yumruklu saldırı! O anlar anbean kameraya yansıdı Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu