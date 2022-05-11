Son dakika haberi! Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

11.05.2022 23:17
Son dakika haberi! Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Son dakika haber: Sultanbeyli'de 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun da yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun da yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polislerden kaçan ve aynı otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheliden şoför koltuğunda oturan kişinin ehliyetsiz olduğu ve babasından izinsiz otomobili kaçırdığı ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman şehit olurken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı. Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.

Yaşanan olay sonrası kaçan otomobilde bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobili kullanan sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

(Enes Şamil Gönenç/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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