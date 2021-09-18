Son dakika haberi! Polisin takibe aldığı şüphelilerden uyuşturucu ve silah çıktı - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuşturucu madde ve silah taşıdıkları şüphesiyle takibe alınan kişilerin üzerinden metamfetamin maddesi ve iki adet silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ve silah taşıdıkları şüphesiyle 3 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde bir evden çıktıklarını gören ekipler, M.Z.K., S.K. ve N.D. isimli 3 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 40,80 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR