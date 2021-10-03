Beyoğlu'nda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan emekli bankacı, polisle işbirliği yaparak parasını kaptırmaktan kurtuldu. Yakalanan zanlının 12 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Beyoğlu'nda yaşayan 83 yaşındaki emekli bankacı telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp bir operasyonun içerisinde olduğunu söyleyen telefondaki şahıslar, bankadaki parasını kendilerine vermesi gerektiğini belirttiler. Parayı vereceğini söyleyen ancak durumdan şüphelenen yaşlı adam polise şikayette bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Dolandırıcıların takip ettiği yaşlı adam, bankaya giderek çantasının içini kağıtlarla doldurdu. Bankadan çıkan yaşlı adam, içi kağıt dolu parayı buluştuğu dolandırıcıya verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın 12 suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, polis ile dolandırıcı arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı. - İSTANBUL