Son dakika haberi... Polisler Adıyaman'ın rengini mavi yapmak için broşür dağıttı - Son Dakika

Son dakika haberi... Polisler Adıyaman'ın rengini mavi yapmak için broşür dağıttı
19.03.2021 16:39
Gelen son dakika haberlerine göre Korona Virüs salgını dolayısıyla riskli iller arasında yer alan ve rengi kırmızı olan Adıyaman'ı mavi renge çevirmek için polis ekipleri kent merkezinde broşür dağıttı.
Korona Virüs salgını dolayısıyla riskli iller arasında yer alan ve rengi kırmızı olan Adıyaman'ı mavi renge çevirmek için polis ekipleri kent merkezinde broşür dağıttı.
Korona Virüsten dolayı rengi kırmızıya dönen Adıyaman'ın risksiz iller listesine yer alabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Kent merkezinin beş farklı noktasına 200 personelle inen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, 'Kırmızı bize yakışmıyor, de hadi şu rengi mavi edek' yazılı toplam 10 bin adet broşür dağıtımı yaptı. Kent merkezinde hemen hemen her vatandaşa verilen broşürlerin okunması ve salgın dolayısıyla vatandaşların tedbirlere kesintisiz bir şekilde uymaları istenildi. - ADIYAMAN
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