Son dakika haberi: Polisler annesiz köpeklere süt getirdi - Son Dakika

Edirne'de polisler annesiz yavru köpekleri sütle besledi.

Kent merkeziden polis ekipleri cadde cadde, sokak sokak sokağa çıkma kısıtlamasını hem yaya hem de mobil olarak denetlemeye devam ediyor.

Ekipler, darda kalan insanlara yardımları kadar sokak hayvanlarına yardımlarıyla da takdir topluyor.

Yunus ekipleri devriyeleri sırasında yanlarında getirdikleri anneleri olmayan 2 yavru köpeği besledi.

Kent ormanı civarındaki bir kaba süt ve su bırakan polisler bir süre yavru köpekleri sevmeleri sonrası devriylerine devam etti.